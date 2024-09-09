[北京 ８日 ロイター] - 中国商務省は８日、オランダ政府が国内半導体製造装置メーカー、ＡＳＭＬの半導体製造装置の輸出規制拡大を決定したことへの不満を表明した。オランダ政府は６日、ＡＳＭＬの２種類のＤＵＶ（深紫外線）液浸露光装置について輸出許可要件を拡大すると発表。中国への先端技術流出懸念を理由に同装置の対中輸出を先に制限していた米国と足並みをそろえた。中国商務省は「近年、世界的な覇権を維持するた