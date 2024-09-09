Sheila DangAkash SriramJoey RouletteNora Eckert[６日 ロイター] - 米大統領選の共和党候補トランプ前大統領が５日、返り咲きを果たした場合に政府の効率化を進める委員会を設立し、実業家イーロン・マスク氏をトップに起用する方針を表明した。トランプ氏の考えでは、不正や不適切な支払いの排除を手始めに「連邦政府全体」を対象とする「劇的な改革」を提言する役割がマスク氏に期待される。この委員会を率いるマス