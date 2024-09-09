【昭和〜平成スター列伝】元ＮＷＡ世界ヘビー級王者のレジェンドレスラー、ドリー・ファンク・ジュニアが“邪道”大仁田厚率いる「ＦＭＷＥ」川崎大会（８月２４日）に出陣。１年前に亡くなった弟テリーの一周忌追悼として行われた同大会で、ドリーは８３歳にしてメインの電流爆破戦に出撃。西村修と組んで大仁田、雷神矢口と対戦し、一度は大仁田に爆破バットで狙われるも西村に守られると、矢口にスピニングトーホールドを決め、