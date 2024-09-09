ミスタードーナツは、2024年9月11日から10月31日まで、有楽製菓のお菓子「ブラックサンダー」との初コラボ商品「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」を、ミスタードーナツ全店で販売します（一部ショップを除く）。ハロウィン限定のドーナツは全5種「ミスド」と「ブラックサンダー」が初めてのコラボレーション。魔法使い、猫、モンスターなどをドーナツで表現したハロウィン向けの商品、全5種が登場します。＜ブラックサンダーチ