149億円余りの補正予算案を審議する県議会が始まりました。7月の大雨で大きな打撃を受けた農家などへの支援策が議論の一つの焦点です。県が提出した一般会計の総額149億2800万円余りの補正予算案のうち、9割以上が7月の記録的な大雨からの復旧や被災者への支援費用です。佐竹知事「今後、収穫期を迎える農作物に関する技術指導を行い、被災農家に寄り添った支援に取り組むなど、被災された方々の日常の生活と事業活動が一日でも早