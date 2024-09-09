［ルヴァン杯・準々決勝・第２戦］甲府 １−１ 川崎※トータルスコア１−２で川崎が勝ち抜け／９月８日／JIT リサイクルインク スタジアム後半アディショナルタイムに遠野大弥の劇的なゴールで１−１のドローに持ち込み、トータルスコア２−１でJ１川崎がJ２甲府を下してルヴァンカップ・準決勝への進出を決めたゲーム。その試合後、川崎のゴール裏には甲府の29番の姿があった。神谷凱士。東海学園大学から2020年に川崎に