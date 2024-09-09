中国の自動運転バス、日本のスマート交通を支援8月29日、2024中国国際ビッグデータ産業博覧会が開かれた貴陽国際会議展覧センター付近の道で、体験客の送迎サービスを行うPIXMovingの自動運転ミニバス「Robobus」。（貴陽＝新華社記者/周宣妮）【新華社貴陽9月9日】中国貴州省貴陽市で8月末に開かれた2024中国国際ビッグデータ産業博覧会の自動運転体験エリアでは、同省に本拠を置く自動運転電気自動車（EV）のスタート