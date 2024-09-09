■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）9/5、NYダウ▲219ドル安、40,755ドル2）9/6、NYダウ▲410ドル安、49,345ドル【前回は】相場展望9月5日号米国株: 人工知能人気は頭を打ったか? 米国景気は後退懸念増す日本株: 日経平均はついに「弱気相場に逆戻り」で2番底を伺うか?●2．米国株：半導体株指数が崩れ、高値警戒感が浮上1）半導体株指数（SOX)は崩れ、米国株価指数の上昇をリードした面影はなし・SOX指数の推移