セガプライズに9人組グローバルグループ「&TEAM」のグッズが登場。「&TEAM」のメンバーを撮りおろし写真を使ったクリアスタンドや缶バッジ、タペストリーなどがラインナップされます☆ セガプライズ「&TEAM」グッズ  登場時期：2024年9月より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど HYBE LABELS JAPAN に所属する「EJ」「FUMA」「K」「NICHOLAS」「YUMA」「JO」「HARUA」「TAKI」「MAKI」 の、9