【AFP＝時事】サッカーUEFAネーションズリーグ（UEFA Nations League 2024-25）は8日、各地で試合が行われ、リーグAのグループ4では10人のスペインが4-1でスイスを下し、優勝した欧州選手権（UEFA Euro 2024）後の初白星を飾った。スペインは開始4分にホセル（Joselu）のヘディングシュートで先制すると、13分にはファビアン・ルイス（Fabian Ruiz）が追加点を挙げたが、20分にロビン・ルノルマン（Robin Le Normand）が退場とな