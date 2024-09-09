告示まであと3日となった自民党総裁選は、今週も高市経済安保担当大臣、加藤元官房長官が出馬会見を行います。国会記者会館から中継です。加藤元官房長官はJNNの単独取材に応じ、「協創 新しい日本」をキャッチコピーに掲げ、総裁選に臨むと明らかにしました。自民党加藤勝信 元官房長官「キャッチコピーの1つは『協創 新しい日本』。協力して力を合わせて作り上げていく仕組み、そして、そういう仕組みを作る中