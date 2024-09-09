JR東日本は、「乗ってたのしい列車」などの指定席で、「在来線チケットレス座席指定券」を提供する。在来線チケットレス座席指定券は、えきねっとで予約し、紙のきっぷを受け取らずに乗車できる普通・快速列車の座席指定券。対象列車は、SATONO、ひなび（陽旅）、海里、越乃Shu＊Kura、SLぐんま、SLばんえつ物語、HIGH RAIL 1375、B.B.BASE、POKÉMON with YOU トレイン、おいこっと、リゾートしらかみ、リゾートビューふるさ