ルイ·ヴィトンから、この冬のスタイリングを華やかに彩るウィメンズアウターが登場します。モノグラム·モチーフをあしらったリバーシブルで着用できるスリーブレスコートや、ケープスリーブのコート、ダミエ·モチーフを散りばめたコートをはじめ、おしゃれを楽しみながらも、あたたかく快適に過ごすことを実現するアウターが多彩なバリエーションでそろいます。リバーシブルスリーブレスダブルフェイスコート©