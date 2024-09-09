お笑いコンビ「にゃんこスター」のアンゴラ村長（30）が8日、テレビ朝日「チョコプランナー」（日曜後11・55）に出演。元交際相手について語った。相方スーパー3助と交際していたが、20年2月に破局を発表。その後、付き合ったのは会社員の男性で、アンゴラ村長から告白したという。「当時私が25、6歳くらい。2、3歳年下の方でした」「第一印象は誠実な方。似ている芸能人は（芸人の）ヒロユキMc-?さん」「朝、ちゃんと起きて