【MLB】ドジャース−ガーディアンズ（9月8日・日本時間9日／ロサンゼルス）【映像】大谷、46号“弾丸アーチ”が速すぎて見えないドジャースの大谷翔平がガーディアンズ戦に「1番・DH」でスタメン出場し、第3打席で今季46号ホームランを放った。これで大谷は2021年に記録した自己最多ホームランに並ぶとともに、打点では同年の100打点を超えキャリアハイとなる101打点目をあげた。ドジャース・大谷翔平投手のホームラ