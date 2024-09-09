Nandita Bose[ピッツバーグ ７日 ロイター] - 米民主党の大統領候補ハリス副大統領は７日、共和党のチェイニー元副大統領の自身への支持表明について、党派よりも国を優先した「勇気ある」ものだと述べた。チェイニー氏は６日、１１月の大統領選ではトランプ前大統領ではなく、ハリス副大統領に投票すると表明した。チェイニー氏は２００１―０９年にジョージ・Ｗ・ブッシュ氏の下で副大統領を務めた。チェイニー氏の娘リズ・