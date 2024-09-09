9日放送のMBSラジオ「上泉雄一のええなぁ！」でレギュラーコメンテーターを務める財務省OBで嘉悦大学大学院教授の高橋洋一氏が、兵庫県の斎藤元彦知事の「次」について「石丸伸二氏もある」と解説した。斎藤知事は県議会調査特別委員会（百条委員会）での答弁について、批判が高まっており、ますます孤立化。高橋氏は「斎藤知事辞職→知事選」となった場合、「維新が石丸伸二氏を推す可能性もある。自民との差別化にもなる」と、ポ