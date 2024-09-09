俳優のアン・ジェファンさんがこの世を去って16年が経過した。【写真】「闘病中」と嘘をついた韓国歌手、突然この世を去るアン・ジェファンさんは2008年9月8日、ソウル蘆原区・下渓洞（ノウォング・ハゲドン）の路地に駐車されていた車で、亡くなった状態で発見された。享年36歳。当時、現場ではメッセージが見つかった。警察は故人が借金に苦しめられ、極端な選択をしたと見て捜査を終結した。アン・ジェファンさんはソウル大学の