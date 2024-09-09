【「タイムボカンシリーズ ヤッターマン」 ドロンジョ（アニメ版）】 9月28日ごろ 発売予定 価格：7,590円 ハセガワは、レジンキット「『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』 ドロンジョ（アニメ版）」を9月28日ごろ発売する。価格は7,590円。 本製品は、アニメ「タイムボカンシリーズ ヤッターマン」に登場する悪