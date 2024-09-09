【VF-0S ガウォーク w/ゴースト “マクロスゼロ”】 12月25日ごろ 発売予定 価格：6,380円 ハセガワは、プラモデル「VF-0S ガウォーク w/ゴースト “マクロスゼロ”」を12月25日ごろに発売する。価格は6,380円。 本製品は、OVA「マクロスゼロ」よりロイ・フォッカーが搭乗する機体「VF-0S」を、ゴーストブース