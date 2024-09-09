今年は秦の始皇帝陵の兵馬俑坑が発掘されて50周年となります。秦の兵馬俑坑発掘50周年並びに秦の始皇帝陵大遺跡保護研究国際会議が8日、陝西省の西安で開かれました。同時に、常設展「千古一帝の地下王国：秦の始皇帝陵考古発見展」が開幕しました。秦の始皇帝陵の出土品が集中的に一般公開されたのは、今回が初めてです。この常設展では秦の始皇帝陵からの出土品を中心に230点（セット）の文物を展示しています。これらの文物はこ