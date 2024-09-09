お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（44）が9日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。営業先で遭遇した出来事について伝えた。久保田は「営業の合間にサウナに行きタクシー止めようとしたら、『すいません助けてください』といわれて」と切り出し、「見たら痩せたお年寄りが花壇に腰掛け震えてた」と伝えた。続けて「抱き抱えて冷たい地面に横にさせて、赤いコーンの先を枕にして寝かせてあげた。救急車がき