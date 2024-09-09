押収された偽物の粒状の金（右の2つ）と札束を模した紙の束＝9日午前、警視庁中央署金の取引を持ちかけ、鑑定している間に古物商の男性が用意した現金3400万円を持ち去ったとして、警視庁捜査3課は9日までに、窃盗の疑いで、いずれもリベリア国籍で職業不詳、住所不定のジェームス・リー・エフ容疑者（46）と、埼玉県越谷市のサンディマン・ジョセフ・カマラ容疑者（43）を逮捕した。逮捕容疑は昨年11月16日午後2時ごろ、東京