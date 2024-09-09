8日に引き続き、関東から西の太平洋側は大気の状態が不安定で、特に関東甲信などではゲリラ雷雨に警戒が必要です。8日、栃木・真岡市の野外音楽ライブ会場付近で、落雷によりスタッフ9人が足のしびれを訴えるなどのけがをしました。9日も関東甲信や東北南部などで大気の状態が非常に不安定となっていて、すでに群馬・藤岡市では、未明に78.0mmの雨が降りました。午後の発雷確率を見ると、午後3時から6時までは東京都心を含めた関東