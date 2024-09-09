名古屋駅前の高層ビルで9月9日、消防ヘリによるケガ人搬送の訓練が行われました。中村区の「JPタワー名古屋」では、巨大地震によってビルのなかでケガ人が出た想定で、地上およそ200メートルのヘリポートから病院へと搬送する手順を確認しました。JPタワーのヘリポートを使った訓練は初めてで、名古屋市の防災ヘリ「ひでよし」と中村消防署の救急隊員が、無線を使って情報をやりとりしました