占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2024年9月9日〜9月15日の運勢を西洋占星術で占います。 やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）ご自愛モード。ヘトヘト解消が急務に。頑張れないムード。いつもなら終わるはずの仕事のゴールが見えない、楽しみにしていたけれど、思ったほどじゃなかったなど、なんだか冴えないでしょう。自分ではやっているつもりでも、手が動いていない、頭が働いていないみたい。