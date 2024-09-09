占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2024年9月9日〜9月15日の運勢を西洋占星術で占います。 さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）スモール化、必要最小限を楽しむ。いろいろ、バカバカしくなりそう。人と張り合ったり、無理をしたり、精一杯頑張ってみても、その先に何もない気がしてならないでしょう。今週は、“頑張らないスタイル”も取り入れてみて。気乗りしないなら、パスをする、簡単にやれる