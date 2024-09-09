全国から和太鼓の演奏団体が集う「神恩感謝日本太鼓祭」が、7日と8日に三重県伊勢市で開かれ、力強い太鼓の音が観光客を魅了しました。無病息災などを願って神様に太鼓の音色を奉納するもので、伊勢神宮内宮近くのおかげ横丁一帯で毎年開かれています。22回目を迎える今年は、県内外から18組約300人が集まり、おかげ横丁の太鼓櫓（やぐら）や五十鈴川の河川敷に設けられた特設舞台などで力強い演奏を披露しました。訪れた観光客ら