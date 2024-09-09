占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2024年9月9日〜9月15日の運勢を西洋占星術で占います。 てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）トライアルウィーク。話題、評判をセルフチェック！見る目を養える1週間です。今週は、物は試しで、いろいろやってみましょう。最近できたお店がおいしいかどうか、話題の商品が本当に使えるかどうかなど、チェックを入れて。また、テーマを決めて食べ比べをしてみる