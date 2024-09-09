占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2024年9月9日〜9月15日の運勢を西洋占星術で占います。 おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）足並みをそろえて、つながりを強化する。点と点でつながりましょう。身近な人たちのそれぞれの事情に寄り添っていくのです。すると、心の交流が生まれて、運気に安定感が備わってくるはず。ただ、知り合いだからといって、グループ化しようとすると、生まれかけた絆が消