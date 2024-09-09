へそ出しスタイルで投じた1球はまさかのコロコロピッチ…。8日に開催された巨人ーDeNA戦(東京ドーム)のセレモニアルピッチに人気モデルが登場した。自身のインスタグラムで登板を報告したのは藤田ニコル。アンバサダーを務める高級ジュエリーブランド・ティファニーの「Tiffany&Co.DAY」のセレモニアルピッチで大役を務めた。ブルーのパンツ、ティファニーデザインのユニフォームをたくし上げ、へそ出しスタイルで登場し、