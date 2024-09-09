斎藤知事“辞職要求に応じない”考え「百条委などの調査にこれからも対応していく」　県議会の全会派が辞職を迫る構図　 MBSニュース

維新の会が辞職要求する方針 斎藤元彦知事は応じない考え

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 兵庫県斎藤元彦知事に対し、維新の会が辞職を求める方針を固めた
  • 斎藤知事は9日午前、改めて辞職要求には応じない考えを表明
  • 19日からの県議会の定例会では立民系の会派が不信任案の提出を表明している
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