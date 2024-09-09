2025年大阪・関西万博に向けた文化発信イベント『顕証寺仲秋の奏〜久宝寺寺内町で箏曲と燈路を楽しもう〜』（主催・大阪府・大阪文化芸術事業実行委員会）が8日、大阪・八尾市内で開催された。【写真】自称「織田信長と同期」の武将様来年4月の万博開幕を前に、各地域の魅力を知ってもらおうという「大阪文化資源魅力向上事業」の一環。府内の日本遺産や文化財などが舞台となり、八尾は久宝寺寺内町の「顕証寺 無碍庵（東長屋