パワハラ疑惑などを告発された兵庫県知事に対し、維新の会が辞職を求める方針を固め、県議会の全会派が知事に辞職を迫る構図となりました。一方で、知事はけさ、改めて辞職要求には応じない考えを示しました。兵庫県の斎藤元彦知事は先週金曜日の百条委員会で、自身のパワハラ疑惑などを告発した文書は「公益通報」にあたらず、文書を作成した元県民局長への処分も適切だったとの認識を改めて示しました。こうした答弁を受けて、3