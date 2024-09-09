伊藤沙莉が主演を務める連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第24週「女三人あれば身代が潰れる？」（第116回）が9日に放送され、成長した優未（川床明日香）が大学院で研究している内容が明らかになると、ネット上には「なんで？！」「意外過ぎ」「おなかぎゅるぎゅるがきっかけ？」などの声が集まった。【写真】明日の『虎に翼』場面カット桂場（松山ケンイチ）と話す多岐川（滝藤賢一）8年にも