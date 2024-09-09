嵐の二宮和也が主演するＴＢＳ系日曜劇場「ブラックペアンシーズン２」（日曜・午後９時）の第９話が８日に放送され、世帯平均視聴率が１１・８％を記録したことが９日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）初回は１１・８％、第２話は１１・９％。第３話は１１・１％。第４話は９・６％。第５話は１１・８％。第６話は１１・５％。第７話は１０・９％。第８話は１０・４％。今回は前回から１・４ポイントアッ