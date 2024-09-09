香川県庁で職場体験小田原礼弥さん 就労に向けてマナーなどを身に付けようと、特別支援学校の生徒が9日から香川県庁で職場体験を行っています。 香川県障害福祉課の業務を体験するのは、善通寺支援学校高等部2年の小田原礼弥さんです。 小田原さんは職場体験の予定について説明を受けた後、障害福祉課の職員に「きょうから5日間よろしくお願いします」とあいさつをしました。 この後、県庁ギャラリӦ