高梁警察署 8日午後3時10分ごろ、岡山県高梁市でコンバインが道路から転落し、乗っていた男性が下敷きになり死亡しました。 消防によりますと、8日午後3時10分ごろ、高梁市玉川町増原で「耕運機に人が挟まっている」と近所の人から119番通報がありました。近所の人がコンバインの下敷きになった男性を救助し、駆けつけた消防が病院に搬送しましたが、午後3時50分ごろ、男性の死亡が確認されました。 男性は高梁市に住む7