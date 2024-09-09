ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2024年9月9日（月）〜9月15日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【魚座（うお座）】今週は、仕事などを通じて人脈が広がるようです。上司や先輩からのアドバイスに耳を傾ければ、学べることもありそうです。思いきった