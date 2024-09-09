この夏、毎日のようにネットを騒がせた女子アナ関連の報道。なぜ女子アナはここまで嫌われる職業になってしまったのか――ライターの冨士海ネコ氏が分析する。＊＊＊【写真12枚】中川安奈アナの「何も着てない」疑惑の一枚Instagramには“体のラインくっきり”な「ぴたぴたニット姿」が大量に投稿されていたこの夏、連日のように炎上していたのは迷惑系YouTuberではなく女子アナではなかったか。パリ五輪での衣装が物議を