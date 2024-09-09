【MLB】ドジャース 4−0 ガーディアンズ（9月8日・日本時間9日／ロサンゼルス）【映像】大谷、特大46号を放ちベンチで“謎の動き”ドジャースの大谷翔平投手がガーディアンズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第3打席で自己最多タイとなる今季46号ソロをライトポール際に叩き込んだ。きわどい打球で一時審判団によるレビューが行われたが、結果を待っている間も大谷はベンチで楽しそうにはしゃぐ様子が見られた。スミ