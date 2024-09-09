【AFP＝時事】男子ゴルフ、韓国・日本・アジアンツアー共催の新韓東海オープン（Shinhan Donghae Open 2024）は8日、韓国・仁川（Incheon）のクラブ72CC（Club 72 Country Club、パー72）で最終日が行われ、平田憲聖（Kensei Hirata） は6アンダー「66」を記録し、通算22アンダーとして優勝を飾った。23歳の平田にとってはフジサンケイクラシック（Fujisankei Classic 2024）制覇に続いて、2週連続優勝となった。9番までに1イ