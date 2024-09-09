【北京時事】中国国家統計局が９日発表した８月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前年同月比０．６％上昇した。食品の値上がりが主因で、伸び率は前月よりも０．１ポイント拡大した。ただ、１８カ月連続で１％を割り込んでおり、デフレ懸念は根強いままだ。天候不順で野菜や果物が値上がりした結果、食品価格は２．８％上昇。中国の物価に大きく影響する豚肉価格は１６．１％の上昇だった。一方、価格変動が激しい食品とエネルギ