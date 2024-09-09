内閣府が9日に発表した2024年4〜6月期の国内総生産（GDP）2次速報は、物価変動の影響をのぞいた実質（季節調整値）で直前の四半期（1〜3月期）より0.7%増えた。この状態が1年間続いた場合の年率換算は2.9%増で、1次速報の年率3.1%増から下方修正となった。個人消費や設備投資がやや下ぶれした。最新のデータを取りこみ、先月に発表した1次速報を改定した。認証不正問題があった自動車の出荷が再開された影響が大きく、2四半期