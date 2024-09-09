【「キン肉マン」第465話】 9月8日 公開 集英社は週プレNEWSにて、マンガ「キン肉マン」第465話を公開した。 今回はテリーマンやネプチューンマンが「五大刻」へ戦いを挑む。「五大刻」はどのような技で戦い、立ち向かう超人を苦しめるのか。 ・週プレNEWS「キン肉マン」のページ (C) copyright SHUEISHA INC.