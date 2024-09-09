【週刊少年ジャンプ 2024年41号】 9月9日 発売 価格：300円 集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2024年41号」を本日9月9日に発売した。価格は300円。デジタル版も同日発売された。 今号では、表紙&巻頭カラーに魔法ハンティングファンタジー「魔男のイチ」（原作：西修氏/作画：宇佐崎しろ氏）が登場。センターカラーは