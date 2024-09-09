ＦＰパートナーが続落している。日本経済新聞電子版は６日夜、「金融庁が６日、大手保険代理店のＦＰパートナーに保険業法に基づく報告徴求命令を出したことがわかった」と報じた。報道をネガティブ視した売りが出たようだ。記事によると、多額の広告費を支払った生命保険会社の保険商品を優先して顧客に勧めていたと指摘される問題について、販売実態などの報告を求めたという。同社以外にも代理店が生