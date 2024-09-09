・トヨタが大幅安で５日続落、米雇用統計公表後の円高進行が重荷 ・セブン＆アイが４日ぶり反発、クシュタールの声明公表で買収金額引き上げの思惑 ・日本駐車場が逆行高、２５年７月期は８．３％営業増益で増配見込む ・アイルが大幅反発、２５年７月期は連続最高益・増配計画で買い安心感広がる ・杉村倉、桜島埠が急伸、大阪ＩＲ３０年秋開業で思惑 ・グリッドは６％超の逆行高、業績絶好調のなか蓄電池ビジネスで新