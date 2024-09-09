9日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ10547027.4 22510 ２. 野村日経平均 1341697.5 36720 ３. 日経ベア２ 1141762.1 372.6 ４. 日経Ｄインバ874172.8 151