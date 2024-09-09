2024年9月の新作スイーツ5品まとめてご紹介! 9月10日以降に購入できるローソン新作スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。ローソン2024年9月の新作スイーツ商品まとめいま食べたい!甘みたっぷりなスイーツ商品をチェックしてみてはいかがでしょうか? 「ザクザクショコラチーズケーキ」(279円)「ザクザクショコラチーズ